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01 de septiembre de 2026 a la - 11:49

Tim Payne celebra la vida de su esposa: “La única persona con la que sé que siempre puedo contar”

Tim Payne y su esposa Michelle Peters pronto llegarán a tierra guaraní.
Tim Payne y su esposa Michelle Peters.Instagram/Michelle Peters

El hogar del futbolista neozelandés Tim Payne hoy está de fiesta, pues su esposa Michelle Peters celebra una nueva vuelta al sol. “Brooklyn y yo te amamos más de lo que las palabras jamás podrían expresar”, escribió el jugador del club Olimpia para saludar a su amada.

Por ABC Color

Tim Payne utilizó sus historias de Instagram para felicitar a su esposa Michelle Peters el día de su cumpleaños. El futbolista de Olimpia se mostró enamorado y feliz al celebrar la llegada del nuevo año de su compañera de vida y madre de su hijo Brooklyn.

Tim Payne escribió unas líneas dirigidas a su esposa Michelle Peters. (Captura de la historia de Instagram de Tim Payne)
Tim Payne escribió unas líneas dirigidas a su esposa Michelle Peters. (Captura de la historia de Instagram de Tim Payne)

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“Otra vuelta alrededor del sol para este ser humano increíble. Mi hermosa compañera, una madre increíble y mi apoyo constante en todo. No hay nadie con quien prefiera recorrer esta vida loca y hermosa”, escribió el jugador olimpista Tim Payne.

Tim Payne con su esposa Michelle y su hijo Brooklyn. (Captura de la historia de Instagram de Tim Payne)
Tim Payne con su esposa Michelle y su hijo Brooklyn. (Captura de la historia de Instagram de Tim Payne)

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“En los buenos y malos momentos, en el caos y en todo lo demás, eres la única persona con la que sé que siempre puedo contar”, destacó el futbolista neozelandés en las redes.

Tim Payne y Michelle Peters con el tierno Brooklyn. (Captura de la historia de Instagram de Tim Payne)
Tim Payne y Michelle Peters con el tierno Brooklyn. (Captura de la historia de Instagram de Tim Payne)

Luego, Tim Payne siguió expresando emocionado: “Mi única constante. Mi persona. Mi hogar. Brooklyn y yo te amamos más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Feliz cumpleaños, Michelle”.