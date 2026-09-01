Tim Payne celebra la vida de su esposa: “La única persona con la que sé que siempre puedo contar”

Tim Payne utilizó sus historias de Instagram para felicitar a su esposa Michelle Peters el día de su cumpleaños. El futbolista de Olimpia se mostró enamorado y feliz al celebrar la llegada del nuevo año de su compañera de vida y madre de su hijo Brooklyn.
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“Otra vuelta alrededor del sol para este ser humano increíble. Mi hermosa compañera, una madre increíble y mi apoyo constante en todo. No hay nadie con quien prefiera recorrer esta vida loca y hermosa”, escribió el jugador olimpista Tim Payne.
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“En los buenos y malos momentos, en el caos y en todo lo demás, eres la única persona con la que sé que siempre puedo contar”, destacó el futbolista neozelandés en las redes.
Luego, Tim Payne siguió expresando emocionado: “Mi única constante. Mi persona. Mi hogar. Brooklyn y yo te amamos más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Feliz cumpleaños, Michelle”.