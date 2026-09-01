Video: viralizan la “desconexión total” de Santiago Peña con la realidad

En las imágenes se observa al presidente de la República, Santiago Peña, junto a la primera dama, Leticia Ocampos, bailando despreocupadamente al ritmo del tema “Señor Pombero” de los Kchiporros en una zona VIP durante la clausura de la fecha paraguaya del Campeonato Mundial de Rally (WRC) en Encarnación. La escena no pasaría de eso si no se daba en el contexto de la protesta masiva de médicos en todo el país que exigían una respuesta del gobierno.

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La difusión del material audiovisual corrió en medio de las jornadas de protesta de la huelga general de profesionales de la salud, un conflicto que se cobró la renuncia masiva de más de 600 médicos especialistas en hospitales de alta complejidad. La escena generó un repudio generalizado en plataformas digitales, donde usuarios y gremios señalaron una “desconexión total” por parte del Ejecutivo ante la emergencia social.

¿Por qué protestan los médicos?

La crisis que desembocó en el paro de actividades y en una ola de dimisiones no es repentina. El gremio médico arrastra reclamos por condiciones precarias de infraestructura, el desabastecimiento crónico de insumos básicos en las farmacias estatales y la exigencia de equidad salarial y carga horaria.

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Entre los puntos centrales del reclamo planteado por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) destacan:

Reajuste salarial : La adecuación salarial al equivalente a 2,8 salarios mínimos . Según las pretensiones del sector, esto permitiría ajustar la remuneración de un médico con carga de 12 horas semanales de G. 5 millones a G. 8 millones, y escalar proporcionalmente para quienes cubren dos o tres vínculos.

Cumplimiento de la Ley de Carrera Sanitaria : Exigen la reglamentación y ejecución efectiva de la normativa que establece la reducción de la carga horaria a 12 horas semanales por vínculo, evitando la sobreexplotación del personal médico.

Insumos e infraestructura: Garantías de abastecimiento continuo de medicamentos oncológicos, insumos de terapia intensiva y reactivos de laboratorio para evitar que los propios pacientes deban financiar su tratamiento.

La respuesta gubernamental y la renuncia de especialistas

Ante la presión de las movilizaciones y los bloqueos de rutas, las autoridades realizaron ayer una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga. No obstante, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calificó la reestructuración salarial solicitada como de “cumplimiento financiero imposible”, planteando en su lugar una inyección presupuestaria destinada al pago de deudas a proveedores farmacéuticos e insumos de cara al siguiente año fiscal.

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Esta propuesta fue calificada por los gremios como un “parche temporal” que no atiende el problema de fondo. Como respuesta inmediata a la falta de acuerdo, la crisis escaló a una dimensión sin precedentes con la renuncia masiva de jefes de área y médicos especialistas en instituciones emblemáticas:

Hospital de Niños Acosta Ñu : Dimisión en bloque de 43 médicos terapistas y de los 40 cirujanos que integraban el plantel completo de esa especialidad.

Hospital de Trauma : Renuncia de 19 de los 21 intensivistas pediátricos.

Hospital Nacional de Itauguá e Instituto Nacional del Cáncer (INCAN): Éxodo masivo de profesionales clave para la atención de alta complejidad.

Un escenario de incertidumbre social y política

Diferentes actores políticos y legislativos han instado al BCP, al Ministerio de Salud y a la Presidencia a instalar una mesa de diálogo urgente para no aceptar formalmente las renuncias planteadas, advirtiendo que la pérdida de profesionales altamente capacitados dejaría en colapso operativo a los centros de mayor complejidad del país.

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En este contexto, la imagen del jefe de Estado festejando en el epicentro de un evento deportivo ha profundizado el malestar en redes sociales, mientras la dirigencia del Sinamed no descarta endurecer las medidas de fuerza si el Gobierno no presenta una contrapropuesta concreta.

La semana pasada el Jefe de Estado participó en varios actos y “activaciones digitales” junto a los pilotos del WRC.