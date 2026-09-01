Senad allana farmacias en Mercado 4 por supuesta venta ilegal de medicamentos

En horas de la mañana de este martes, agentes del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron allanamientos simultáneos en dos farmacias de la zona del Mercado 4 de Asunción y en una vivienda particular, en una investigación sobre un supuesto esquema de venta irregular de medicamentos controlados que habrían ingresado a Paraguay de forma ilegal.

En comunicación con ABC Color, Francisco Ayala, director de Comunicaciones de la Senad, comentó que agentes de la Dirección de Registro y Fiscalización de la fuerza antinarcóticos, con coordinación del fiscal Juan Sandoval, realizaron los allanamientos de forma simultánea en el marco de una operación denominada ‘JEOG’.

En las dos farmacias allanadas –El Amigo 1 y El Amigo 2-, los intervinientes hallaron varias irregularidades, incluyendo “productos de origen dudoso” y sin respaldo documental físico, y recetas selladas y firmadas, pero en blanco, dijo Ayala.

Vivienda allanada tiene “depósito gigantesco” de medicamentos

La vivienda allanada pertenece al propietario de las farmacias, un ciudadano surcoreano de nombre Won Hon Hwang, quien -según datos que maneja la Senad– no se encuentra actualmente en Paraguay y contra quien se dictaría hoy una orden de captura.

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El portavoz de la Senad comentó que en la vivienda fue hallado un sótano que funciona como “depósito gigantesco de medicamentos”.

Entre los fármacos hallados hay una cantidad importante de clonazepam y otros sedantes similares de origen argentino, cuya venta en Paraguay no está permitida.

Si bien el propietario de las farmacias no ha sido localizado, el fiscal Juan Sandoval comentó que dos personas, también de nacionalidad extranjera, familiares del dueño de los locales, fueron detenidas.