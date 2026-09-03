La Primera Mañana
03 de septiembre de 2026 a la - 13:19

AUDIO: Crisis sanitaria: Médicos proponen una nueva huelga y advierten que renunciantes son irreemplazable

Rosanna González con camiseta negra, gesticulando intensamente rodeada de micrófonos, mientras personas sostienen carteles en protesta.
Doctora Rosanna González, secretaria general del SinamedABC TV