La Primera Mañana
09 de septiembre de 2026 a la - 17:38

AUDIO: Fracaso en la prueba PISA: ¿por qué cayó el rendimiento? Esto dice el MEC

Los alumnos de los diferentes cursos ya están en sus respectivas aulas luego de varias semanas de desarrollar sus clases en la intemperie
Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) volvieron a encender las alarmas sobre la educación en Paraguay. Foto: archivo.