La Primera Mañana
09 de septiembre de 2026 a la - 17:45

AUDIO: “Hay que cortar el rumor”, dice Leite y asegura que no hay quiebre entre Peña y Cartes

Gustavo Leite con gafas y traje oscuro rodeado por periodistas en un entorno cerrado, visiblemente serio y concentrado.
El senador cartista Gustavo Leite responde preguntas antes del inicio de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.ABC TV