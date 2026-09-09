La Primera Mañana
09 de septiembre de 2026 a la - 17:29

AUDIO: Renuncia de médicos: esto es lo que preocupa al Ministerio de Salud

Grupo de médicos con batas blancas sostiene cartel de renuncia en Caacupé, mostrando expresiones serias y preocupadas.
Médicos protestan en Caacupé, reclamando atención del Gobierno tras renuncias de especialistas.Faustina Agüero