La Primera Mañana
11 de septiembre de 2026 a la - 13:21

AUDIO: Médicos denuncian “engaño” tras polémico acuerdo firmado con Salud Pública

Lilian Samaniego González con camiseta púrpura y Lourdes Cabrera Petters sonríen hacia la cámara en ambiente festivo con una bandera de fondo.
Lilian Samaniego, Noelia Cabrera y María Teresa Barán, posan juntas tras la firma del acuerdo.Gentileza Congreso Nacional