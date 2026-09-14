La Primera Mañana
14 de septiembre de 2026 a la - 08:24

AUDIO: Isaías Fretes tras asumir en Salud: “La dignificación del médico es innegociable”

AME7030. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 13/09/2026.- El ministro de Salud de Paraguay, Isaías Fretes, habla durante una conferencia de prensa este domingo en Asunción (Paraguay). El presidente de Paraguay, Santiago Peña, designó a Isaías Fretes como nuevo ministro de Salud y Bienestar Social en sustitución de María Teresa Barán, y en medio del conflicto laboral entre su Gobierno y los médicos del sector público, que demandan subidas salariales y otras mejoras. EFE/ Juan Pablo Pino
AME7030. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 13/09/2026.- El ministro de Salud de Paraguay, Isaías Fretes, habla durante una conferencia de prensa este domingo en Asunción (Paraguay). El presidente de Paraguay, Santiago Peña, designó a Isaías Fretes como nuevo ministro de Salud y Bienestar Social en sustitución de María Teresa Barán, y en medio del conflicto laboral entre su Gobierno y los médicos del sector público, que demandan subidas salariales y otras mejoras. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino