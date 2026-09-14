Viceministro de Salud amenaza y toma del cuello a un médico: “A vos no te va a ir bien, partner”

Un grave e insólito episodio de violencia e intimidación sacudió los pasillos del ámbito sanitario. El viceministro de Atención Integral a la Salud, Dr. Saúl Recalde, protagonizó un altercado físico y verbal contra el Dr. Freddy Hernán Cantero, a quien encaró, acorraló contra una pared y llegó a sujetar del cuello tras molestarse por una serie de publicaciones realizadas por el profesional en sus estados de WhatsApp.

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De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar y las imágenes del incidente registradas por el canal Noticias Paraguay (NPY), el roce escaló rápidamente cuando Recalde confrontó a Cantero exigiéndole explicaciones por los mensajes que difundió en sus redes: “¿Qué pio te pasa, amigo? No escribas esas cosas fuera de lugar. ¿Cómo vas a escribir en tus redes sociales eso de ‘narcopolítico’? Eso no se hace, uno tiene familia”, le increpó el viceministro mientras mantenía acorralado al médico.

La acusación de Recalde: “¿Me decís narcotraficante porque vengo de Amambay?”

Durante el tenso cara a cara, Recalde sostuvo que los mensajes en la plataforma social apuntaban de forma directa hacia su persona y su trayectoria originaria del departamento de Amambay. El viceministro leyó fragmentos de lo publicado por Cantero para fundamentar su reacción.

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“Publicás ‘narcopolítico, ñembo viceministro’. ¿A quién te referís? ¿Porque yo vengo de Amambay soy narcotraficante? Y ponés: ‘Si para el miércoles no has cambiado voy a publicar sus antecedentes, qué mala praxis’. ¿De qué hablás?”, cuestionó enérgicamente el alto funcionario.

Según la denuncia pública de los presentes, durante el incidente Recalde lanzó advertencias como: “Si vos escribís cosas de mí, a vos no te va a ir bien, partner”, mientras ejercía presión física sobre Cantero.

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La réplica de Cantero: “Yo no puse nombres, él se puso el saco”

Tras el altercado, Freddy Cantero confirmó que ya existían diferencias previas e ideológicas con el viceministro desde que ambos coincidieron dentro del esquema de salud pública (Senepa/SEME).

Sin embargo, rechazó tajantemente haber realizado una acusación nominal contra Recalde. “En ningún momento puse nombres. Yo no sé por qué el viceministro se toma por aludido ni por qué se pone el saco. Lo que dije en mi estado es que habría que cuestionarse sobre algunos narcopolíticos y verificar la negligencia y la mala praxis de algunos colegas”, aclaró Cantero.

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El médico cuestionó la desmedida reacción física de la autoridad sanitaria y enfatizó que el escrutinio a los funcionarios debe ser constante.

“Todos los médicos que estamos en la función pública debemos ser investigados cada tres a seis meses. Yo puedo salir a la calle e irme al súper tranquilamente sin que mis pacientes me señalen con el dedo”, se defendió.

“Uno en su estado de WhatsApp puede publicar sus opiniones, pero llegar a la reacción física y agarrarme del cuello va mucho más allá de lo tolerable”, sentenció el profesional.

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Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Salud no han emitido un comunicado oficial sobre posibles medidas disciplinarias tras la agresión ejercida por el viceministro en instalaciones institucionales.