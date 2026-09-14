¿Se agotarán las reservas jubilatorias del IPS? Esto dice el nuevo titular, Derlis León

Tras la designación de Isaías Fretes como nuevo ministro de Salud, Derlis León fue promocionado al cargo de presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), ya que fungía de gerente de Salud en dicha institución.

El nuevo titular del IPS tocó uno de los puntos que más preocupan a los asegurados respecto a la salud financiera de la institución: el agotamiento de las reservas del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.

León sostuvo que la previsional todavía dispone de tiempo para implementar medidas de fondo que permitan evitar el agotamiento de las reservas jubilatorias, cuya extinción está proyectada para el año 2046 según estimaciones actuariales.

“Nuestros cálculos actuariales sí nos hablan de ese período de tiempo en el que tenemos oxígeno para generar los cambios necesarios. Si bien técnicamente la utilización de nuestras reservas forma parte ya de ese flujo que se necesita para cumplir con el fondo jubilatorio, se viene analizando esto desde hace unos años y nos permite todavía pensar en estrategias necesarias como para garantizar posibilidades que esto se extienda”, declaró.

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Proyección actuarial ubica el agotamiento de reservas en 2046

Las reservas del fondo de jubilaciones del IPS se agotarían en el año 2046, de acuerdo con las proyecciones actuariales más recientes de la previsional.

José Velázquez, de la Dirección Actuarial del IPS, explicó que desde 2020 el sistema registra un quiebre financiero y depende cada vez más de los rendimientos de las reservas para cubrir su déficit.

Actualmente, el fondo cuenta con 741.543 cotizantes y 90.873 jubilados y pensionados. La recaudación mensual promedio alcanza US$ 72.626.502, mientras que los egresos ascienden a USD 73.636.377, lo que genera un déficit mensual de US$ 1.009.875.

Uruguay como antecedente de reforma previsional

El nuevo titular del IPS señaló que otros países atravesaron situaciones similares y lograron corregirlas mediante reformas estructurales. En ese contexto, mencionó el caso de Uruguay.

“Si bien es cierto tenemos una proyección al 2026, 2044 o 2048, tenemos este tiempo en donde tenemos que tomar medidas hoy para que este fondo siga saludable. El que se utilice la renta forma parte de una estrategia necesaria y los cambios estructurales, a lo largo de las siguientes semanas, vamos a estar dialogando con todo el equipo del IPS y del Ejecutivo que nos está asesorando en esa área”, declaró.

León remarcó su confianza en que la situación puede revertirse. “Creo que tenemos el tiempo para que se evite esa situación. El Gobierno está decidido a dar lo necesario para esta situación. Estoy convencido que vamos a plantear esas soluciones de fondo que necesitamos”, expresó León.

Aumento de prestaciones y formalización laboral

León reconoció que uno de los desafíos que enfrenta la institución está relacionado con el incremento de las prestaciones brindadas por la previsional y el crecimiento de la cantidad de asegurados.

Según indicó, ambos factores aumentaron la demanda de recursos financieros del IPS.

“A medida que tuvimos que aumentar las prestaciones, eso causó mucha mayor demanda de ese presupuesto, que fue insatisfecho y causó una deuda hoy. Estamos en el momento oportuno de corregir alguna de estas situaciones”, declaró.

IPS registra un desfinanciamiento por mes

El presidente de la previsional adelantó que su administración continuará con las medidas de optimización de gastos impulsadas en la gestión anterior, entre ellas la depuración del vademécum y la refinanciación de obligaciones financieras.

“Son medidas que se van a seguir sosteniendo en el tiempo y van a empezar a tener resultados. Trabajamos muy de cerca desde la gerencia de Salud para priorizar los recursos limitados que tenemos”, declaró.

Regímenes especiales y deuda estatal

León también mencionó como un desafío de fondo los regímenes especiales de aporte existentes en algunos sectores, particularmente el docente.

“Tienen limitaciones en su cobertura, pero sí es un desafío estructural que en algún momento hay que sentarse en la mesa a poner todas las cartas sobre la mesa. Es un sistema que ha generado que los gastos de salud no se puedan cubrir. En ese tren de cosas, tenemos todavía ese margen de tiempo más limitado, pero el momento es hoy de tomar esas medidas estructurales que nos permitan tener unas finanzas más saludables”, declaró.

Asimismo, se refirió a la deuda histórica que mantiene el Estado con el IPS y adelantó conversaciones con el Poder Ejecutivo para abordar la situación.

“No podemos desconocer esa situación que tiene más de 40 años. Estamos ante la brillante oportunidad de encontrarle la salida a esto y lo vamos a hacer en conjunto con el Ejecutivo”, mencionó.

Prometen blindar recursos para los asegurados

En materia de salud, León aseguró que la prioridad de su gestión será optimizar los recursos disponibles y garantizar la cobertura para los asegurados.

“Nuestros medicamentos, insumos y equipos de diagnósticos están garantizados y blindados para nuestros asegurados. En un sistema donde los recursos son limitados, tenemos que buscar soluciones ingeniosas, asegurando cada moneda que entra al sistema para nuestros asegurados”, sostuvo.

Respecto a las denuncias por falta de insumos y medicamentos, indicó que la institución ya concretó 11 adjudicaciones y que actualmente se encuentra en la etapa de recepción de los productos.

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Contratos plurianuales y cambios en organigrama

También defendió la utilización de contratos plurianuales como una herramienta que seguirá vigente. “En este momento, no podemos cargar esa diligencia sobre el asegurado”, afirmó.

León señaló, asimismo, que, por ahora, no prevé cambios en las gerencias y direcciones de la institución.