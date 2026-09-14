Clima
14 de septiembre de 2026 a la - 05:25

Fresco y alerta de tormentas en Paraguay: ¿Cuáles serían los 6 departamentos afectados?

Tormentas en el país.
Marta Escurra, ABC Color

La semana comienza en Paraguay con un ambiente fresco y, si bien en la mayor parte del país no se esperan lluvias, varios departamentos están bajo alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

Si bien en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - no se esperan precipitaciones hoy, está vigente desde la madrugada una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para seis departamentos del norte del país: Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay, Boquerón y el oeste y norte de Presidente Hayes.

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Se esperan condiciones más estables en todo el país desde mañana, con baja probabilidad de lluvias al menos hasta el fin de semana.

Semana fresca

Imagen sin descripción

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido en Paraguay, y este lunes se esperan temperaturas máximas de 23 grados centígrados en Asunción, 22 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 25 en el Chaco, con mínimas entre 9 y 15 grados.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

14 °C

25 °C

San Pedro

13 °C

24 °C

Caacupé

10 °C

23 °C

Villarrica

10 °C

22 °C

Coronel Oviedo

10 °C

23 °C

Caazapá

10 °C

23 °C

Encarnación

10 °C

22 °C

San Juan Bautista

9 °C

21 °C

Paraguarí

10 °C

22 °C

Ciudad del Este

12 °C

22 °C

Asunción

11 °C

23 °C

Pilar

9 °C

21 °C

Pedro Juan Caballero

12 °C

20 °C

Salto del Guairá

14 °C

22 ºC

Pozo Colorado

13 °C

25 °C

Fuerte Olimpo

15 °C

25 °C

Mariscal Estigarribia

14 °C

25 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.