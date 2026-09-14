Fresco y alerta de tormentas en Paraguay: ¿Cuáles serían los 6 departamentos afectados?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

Si bien en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - no se esperan precipitaciones hoy, está vigente desde la madrugada una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para seis departamentos del norte del país: Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay, Boquerón y el oeste y norte de Presidente Hayes.

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Se esperan condiciones más estables en todo el país desde mañana, con baja probabilidad de lluvias al menos hasta el fin de semana.

Semana fresca

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido en Paraguay, y este lunes se esperan temperaturas máximas de 23 grados centígrados en Asunción, 22 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 25 en el Chaco, con mínimas entre 9 y 15 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 14 °C 25 °C San Pedro 13 °C 24 °C Caacupé 10 °C 23 °C Villarrica 10 °C 22 °C Coronel Oviedo 10 °C 23 °C Caazapá 10 °C 23 °C Encarnación 10 °C 22 °C San Juan Bautista 9 °C 21 °C Paraguarí 10 °C 22 °C Ciudad del Este 12 °C 22 °C Asunción 11 °C 23 °C Pilar 9 °C 21 °C Pedro Juan Caballero 12 °C 20 °C Salto del Guairá 14 °C 22 ºC Pozo Colorado 13 °C 25 °C Fuerte Olimpo 15 °C 25 °C Mariscal Estigarribia 14 °C 25 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.