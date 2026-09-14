Fresco y alerta de tormentas en Paraguay: ¿Cuáles serían los 6 departamentos afectados?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur.
Si bien en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - no se esperan precipitaciones hoy, está vigente desde la madrugada una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para seis departamentos del norte del país: Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay, Boquerón y el oeste y norte de Presidente Hayes.
Lea más: Río Paraguay mantiene descenso generalizado en sus principales puertos
Se esperan condiciones más estables en todo el país desde mañana, con baja probabilidad de lluvias al menos hasta el fin de semana.
Semana fresca
El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido en Paraguay, y este lunes se esperan temperaturas máximas de 23 grados centígrados en Asunción, 22 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 25 en el Chaco, con mínimas entre 9 y 15 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
14 °C
25 °C
San Pedro
13 °C
24 °C
Caacupé
10 °C
23 °C
Villarrica
10 °C
22 °C
Coronel Oviedo
10 °C
23 °C
Caazapá
10 °C
23 °C
Encarnación
10 °C
22 °C
San Juan Bautista
9 °C
21 °C
Paraguarí
10 °C
22 °C
Ciudad del Este
12 °C
22 °C
Asunción
11 °C
23 °C
Pilar
9 °C
21 °C
Pedro Juan Caballero
12 °C
20 °C
Salto del Guairá
14 °C
22 ºC
Pozo Colorado
13 °C
25 °C
Fuerte Olimpo
15 °C
25 °C
Mariscal Estigarribia
14 °C
25 °C
No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.