Combustibles: comienza la quinta suba y más emblemas reajustarán esta semana

La quinta suba de los combustibles en lo que va del año ya comenzó a llegar a los surtidores. Puma Energy reajustó desde el sábado sus precios de naftas y gasoíl común entre G. 300 y G. 600 por litro, según constató ABC durante un recorrido.

Compasa también comenzará a aplicar aumentos desde este domingo y otros emblemas privados se sumarán durante esta semana, de acuerdo con los datos proporcionados por el sector.

Esta situación se está dando ante la nueva escalada de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, que vuelve a presionar sobre los costos de reposición de las empresas, mientras Petropar mantiene por ahora sus precios y sostiene que el denominado efecto inventario todavía le permite amortiguar el impacto.

El presidente de Petropar, William Wilka, señaló a ABC que el escenario internacional se encuentra en niveles particularmente elevados y que todavía no se observa una señal clara de retroceso.

“Está realmente muy complicado porque estamos en picos máximos no vistos antes y no muestra un comportamiento a la baja. Sigue la incertidumbre a nivel internacional”, manifestó.

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Estatal revisa sus precios, mientras otros emblemas grandes también alzarían

Wilka explicó que la petrolera estatal revisa permanentemente las cotizaciones, las reposiciones, el volumen disponible en los tanques y el comportamiento de las ventas para determinar cuándo será necesario ajustar los precios.

“Nosotros estamos analizando y revisando de acuerdo a nuestras reposiciones, stock y ventas. Veremos en las semanas; la idea es estirar todo lo que se pueda”, afirmó.

Asimismo, emblemas privados que lideran el mercado, como Copetrol y Shell, reajustarían sus precios esta semana, al igual que otros operadores más pequeños.

Costo de reposición supera los G. 8.500

El titular de Petropar detalló que la cotización internacional del diésel alcanzó en septiembre aproximadamente US$ 1.230 por metro cúbico, frente a los US$ 610 de febrero, antes de la escalada de la guerra en Medio Oriente.

Esto representa un incremento del 102% y equivale, según la referencia proporcionada por Wilka, a unos G. 3.653 por litro, sin considerar otros componentes del precio final.

Con los valores actuales, el costo de traer el producto hasta Paraguay se ubica aproximadamente en G. 8.510 por litro. La diferencia con el precio de venta de Petropar se explica por el stock adquirido anteriormente a valores más bajos.

“¿Por qué se aguanta? Por efecto inventario, por el volumen disponible en tanque”, explicó.

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Wilka señaló que desde julio la cotización internacional viene cerrando por encima de los US$ 1.000 por metro cúbico y advirtió que el nivel actual es difícil de sostener en el tiempo.

Privados ya comenzaron a aumentar

La presión sobre los costos de reposición también alcanza a los emblemas privados, que ya comenzaron a reajustar sus precios. Miguel Bazán, referente del sector, señaló que el costo de reposición del gasoíl ronda actualmente los G. 9.217 por litro. Antes de los últimos reajustes, los precios al consumidor se ubicaban entre G. 8.290 y G. 8.490, pero con las subas ya aplicadas y las previstas para este domingo, el producto llega a G. 8.990 y G. 9.150 por litro, según el emblema.

Según sus cálculos, considerando los diferentes componentes y márgenes de la cadena, el precio final debería acercarse a G. 10.200 por litro si se trasladara íntegramente el nuevo costo.

Bazán consideró inevitable un nuevo aumento y estimó que un primer ajuste podría ubicarse entre G. 600 y G. 800 por litro para el gasoíl y entre G. 450 y G. 550 para las naftas.

Miguel Velázquez, otro referente del sector, señaló que el costo de reposición del diésel ronda los G. 9.200 por litro, todavía sin incorporar los márgenes de la cadena. “Casi seguro que ajustaremos sin esperar que Petropar lo haga”, manifestó, lo que ya se consumó durante el fin de semana.

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Petróleo superó nuevamente los US$ 100

La presión sobre los precios locales se intensificó con la nueva escalada de las tensiones en Medio Oriente. El Brent y el WTI volvieron a superar los US$ 100 por barril esta semana, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El heating oil, uno de los principales referentes para determinar el costo de reposición del diésel, también volvió a superar los US$ 5 por galón el jueves y se ubicó en US$ 4,90 el viernes.

Los combustibles ya acumulan importantes incrementos desde marzo. El diésel común de Petropar pasó de G. 6.250 a G. 8.290 por litro, una suba del 32,6%. En el sector privado, pasó de G. 6.250 a G. 8.690, incluso, lo que equivale a un aumento del 39%.

La nafta común aumentó 34,7% en Petropar, de G. 5.190 a G. 6.990, mientras que en el sector privado subió 38,5%, hasta G. 7.190.

La nafta intermedia acumula una suba de 31,6% en Petropar, de G. 5.690 a G. 7.490, y de 35,1% en los emblemas privados, hasta G. 7.690.

En la nafta súper, Petropar pasó de G. 7.040 a G. 8.840, un aumento del 25,6%, mientras que en el sector privado subió 31,3%, hasta G. 9.240.

El diésel premium pasó de G. 8.050 a G. 10.300 en Petropar, un incremento del 28%. En el sector privado aumentó 31,7%, hasta G. 10.600.

Con los primeros reajustes ya aplicados y otros previstos para los próximos días, el mercado enfrenta una nueva presión alcista. La incógnita es cuánto tiempo podrá Petropar sostener sus precios con el efecto inventario mientras los emblemas privados trasladan el mayor costo de reposición a los consumidores