La Primera Mañana
15 de septiembre de 2026 a la - 11:23

AUDIO: ¿La gente gasta menos en el supermercado? Capasu no considera preocupante el “freno” en las ventas

Para Lezcano, el principal criterio que determina si una marca gana, conserva o pierde espacio es la velocidad con la que sale de la góndola.
Desde Capasu, descartan una crisis, destacan la transformación de la cesta de compras: caen los ultraprocesados y crecen las proteínas y los productos "fit". Foto: ilustrativa.SeventyFour
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