La Primera Mañana
15 de septiembre de 2026 a la - 11:25

AUDIO: ¿Nuevas rutas aéreas para Paraguay? Lo que dejó la reunión con Porter Airlines

Porter
Santiago Peña conversa con Michael Device (izq.), director ejecutivo de Porter Airlines. Fue hoy en Mburuvicha Róga.
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