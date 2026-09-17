La Primera Mañana
17 de septiembre de 2026 a la - 09:18

AUDIO: Avión cayó en Brasil y dejó dos paraguayos muertos: lo que se sabe sobre su origen

Bomberos en ropa de emergencia extinguiendo incendios alrededor de una aeronave destrozada, en un campo abierto bajo un cielo despejado.
Bomberos intentan combatir el incendio tras un accidente aéreo en Mato Grosso. Foto: Globo.
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