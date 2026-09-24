La Primera Mañana
24 de septiembre de 2026 a la - 07:01

AUDIO: “Es absolutamente traído de los pelos”, dice abogado sobre revocación de condena a María Esther Roa por supuesta difamación

Hombre en traje gris y corbata sonriente junto a mujer rubia en blusa gris, ambos en reunión con documentos y laptops.
Abg. María Esther Esther, activista anticorrupción, y el Abg. Guillermo Ferreiro, antes de conocer la sentencia de la jueza Mesalina Fernández.Gentileza
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