La Primera Mañana
25 de septiembre de 2026 a la - 08:38

AUDIO: Municipalidad de Asunción: “Si no hay plata, no se paga”, dice el director jurídico sobre el acuerdo con los sindicatos

Multitud de funcionarios marchando, algunos con camisetas de colores, bajo un cielo despejado en Asunción.
Funcionarios de la Municipalidad de Asunción marchan por calles urbanas en apoyo al contrato colectivo.Luis López Nery Huerta
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