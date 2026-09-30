La Primera Mañana
30 de septiembre de 2026 a la - 09:00

AUDIO: Equipo de Sole Núñez pide votar en masa para hacer frente a la “estructura” colorada en Asunción

Soledad Núñez, con traje blanco, habla apasionadamente a un público que aplaude, en un evento con iluminación tenue.
Soledad Núñez instó a votar a conciencia ante una multitud en su cierre de campaña en Asunción.
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