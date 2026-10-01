La Primera Mañana
01 de octubre de 2026 a la - 07:49

AUDIO: Elecciones Municipales: “Necesitamos una persona íntegra por mesa para que no haya corrupción”, advierte Vallejo

Mujer de pie frente a mesa de votación, dos personas sentadas detrás con urnas, ambiente interior de salón electoral.
Cinco personas participan en el proceso electoral en un local de votación de Encarnación.Sergio González
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