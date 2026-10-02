La Primera Mañana
02 de octubre de 2026 a la - 08:03

AUDIO: Acuerdo UE-Mercosur: Cámara de Comercio y Servicios pide agenda interna para materializar tratado en inversiones reales

Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR Centro Cultural del Puerto de Asunción
Firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur en Paraguay. Foto: archivo.Gustavo Machado
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