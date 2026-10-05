La Primera Mañana
05 de octubre de 2026 a la - 06:40

AUDIO: “Ganar 14 distritos de 18, no sé si es quedarse muerto”, dice gobernador de Guairá sobre elecciones y puja por la vicepresidencia en la ANR

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