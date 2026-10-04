Video: multitud celebra en el microcentro el triunfo de Soledad Núñez

Una gran multitud de asuncenos y adherentes de los movimientos que acompañaron la candidatura de Soledad Núñez tomó las calles del microcentro de Asunción para celebrar la virtual victoria en las elecciones municipales de este domingo. Los simpatizantes se concentraron frente al Panteón de los Héroes.

La candidata de la Alianza Juntos por Asunción logró una ventaja de unos 5.000 votos sobre el colorado Camilo Pérez, al término del conteo del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de la Justicia Electoral.

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“Esta victoria le pertenece a cada uno de ustedes”

Subida al balcón de un conocido local gastronómico, Núñez se dirigió a la gente y aseguró que comienza el camino hacia “la ciudad que nos merecemos”. Dijo que el triunfo es de cada uno de los presentes y lo planteó como una respuesta ciudadana: “Le dijimos basta a los privilegios de unos pocos”.

Agradeció a los asuncenos “desde el fondo del corazón” y anunció que desde este lunes empieza una “tarea titánica” para levantar la capital.

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Duras palabras contra la actual administración

La virtual intendenta fue más dura al referirse a la gestión municipal. Afirmó que la Municipalidad “va a dejar de estar en manos de una gavilla de delincuentes” para volver a la gente y a los barrios.

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Prometió cuidar “hasta el último guaraní” y aseguró que los responsables deberán “rendir cuentas ante la Justicia”, porque ese dinero “le corresponde a la gente”.

Núñez no mencionó nombres ni casos concretos en su discurso. Las acusaciones quedan, por ahora, en el plano político, y su concreción dependerá de auditorías y de eventuales denuncias.

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Un resultado aún preliminar

El TREP es un conteo preliminar. La proclamación oficial depende del juzgamiento de actas de la Justicia Electoral, y el candidato colorado Camilo Pérez ya anunció que su equipo irá por esa vía.