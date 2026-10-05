¿Quién es Soledad Núñez, la virtual intendenta de Asunción?

Soledad Núñez Méndez, ingeniera civil de 43 años, es la virtual intendenta de Asunción tras imponerse al candidato colorado Camilo Pérez en las elecciones municipales de este domingo. Con el 99,92 % de las mesas procesadas, el TREP le da 133.325 votos (47,78 %) contra 128.301 de Pérez (45,98 %). La diferencia es de 5.024 votos.

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De la UNA al exterior: su formación académica

Núñez es egresada de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Según el material de su campaña, cursó una maestría en Gestión y Dirección Integrada de Proyectos de Construcción y Activos Inmobiliarios en la Universidad Politécnica de Madrid y una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford.

El mismo material menciona estudios en la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown y un programa de liderazgo y políticas públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de Harvard.

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Techo, Senavitat y el paso por el gobierno de Cartes

Antes de la función pública, Núñez coordinó el Programa Sembrando Oportunidades y dirigió Techo, organización que construye viviendas para familias en situación de vulnerabilidad.

En 2014 fue nombrada ministra de la Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat (Senavitat), hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), durante el gobierno de Horacio Cartes.

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Del intento presidencial a la fórmula con Efraín Alegre

En mayo de 2022 lanzó su candidatura a la Presidencia de la República. En agosto declinó para acompañar a Efraín Alegre como candidata a la vicepresidencia, en la fórmula de la Concertación Nacional para las elecciones de 2023.

Ya en mayo de 2024, había mencionado que no descartaba una candidatura a la intendencia de Asunción.

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El camino a la intendencia y el discurso contra las “mafias”

En junio de este año, la alianza Juntos por Asunción la oficializó como candidata a intendenta, y Núñez dijo que su objetivo es desarticular las mafias de la comuna. Días después, al presentar a los 24 candidatos a concejales de su alianza, sostuvo que Camilo Pérez representa más de lo mismo y responde a la maquinaria que convirtió la comuna en un botín.

Los desafíos: una Junta de mayoría colorada y promesas por cumplir

La virtual intendenta tendrá que gobernar una capital con una Junta Municipal de mayoría colorada, con apoyo minoritario de la oposición. Eso la obligará a negociar para avanzar con su agenda.

En su discurso de anoche prometió cuidar “hasta el último guaraní” y que los responsables rendirán cuentas ante la Justicia. Habló de una “gavilla de delincuentes” en la Municipalidad, aunque no dio nombres ni casos concretos. Esas promesas se medirán con auditorías y denuncias formales.