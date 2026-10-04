¿Quiénes son los 24 concejales de Asunción que fueron electos?

De acuerdo con los resultados preliminares de la Transmisión Preliminar de Resultados Electorales (TREP), de las elecciones municipales la ANR consiguió 149.231 votos para la Junta Municipal, equivalentes al 53,5% de los votos computados para concejales.

La Alianza Unidos por Asunción obtuvo 65.505 votos y seis bancas, mientras que el PLRA consiguió 36.338 votos y tres escaños. En conjunto, estos dos sectores suman los nueve representantes opositores.

¿Cómo quedó distribuida la Junta Municipal de Asunción?

La composición de las 24 bancas quedó de la siguiente manera:

ANR: 15 concejales.

Alianza Unidos por Asunción: 6 concejales.

PLRA: 3 concejales.

La distribución significa que el Partido Colorado conserva el 62,5% de los escaños de la Junta Municipal, pese a que la oposición logró recuperar la Intendencia de Asunción.

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En la elección para intendente, Camilo Pérez obtuvo 128.301 votos, mientras que la candidatura de Soledad Núñez alcanzó 133.325 votos, según los resultados preliminares disponibles.

¿Quiénes son los 15 concejales colorados electos?

La ANR mantiene sus 15 representantes en la Junta Municipal de Asunción. Los concejales electos son:

Gerardo “Gringo” Benítez Seba Radice Miguel Sosa Dani Fernández Tino Ayala Arqui Sotomayor Marce Centurión Axel Mongelós Carlos Morel Cynthia Romero “Piriki” Rodríguez Nasser Esgaib Ceres Escobar Mariano Cáceres Óscar Noldin

Gerardo “Gringo” Benítez fue el candidato colorado con mayor cantidad de votos preferenciales, con 15.711 votos, seguido por Seba Radice, con 13.005, y Miguel Sosa, con 12.986.

¿Cuántos concejales consiguió la oposición?

La oposición consiguió nueve de las 24 bancas de la Junta Municipal.

La Alianza Unidos por Asunción obtuvo seis escaños, mientras que el PLRA logró tres.

Los seis concejales electos por la Alianza Unidos por Asunción son:

Álvaro Grau (PQ) Seba Garay (PQ) Mauri Maluff Pablo Callizo Maxi Seifergeld Noelia Díaz

Álvaro Grau obtuvo 13.531 votos preferenciales y fue el candidato de la alianza con mayor votación individual.

Por el PLRA fueron electos:

Augusto Wagner Fiorella Forestieri Ramón Ortiz

Augusto Wagner consiguió 7.541 votos preferenciales, seguido por Fiorella Forestieri, con 6.996, y Ramón Ortiz, con 4.564.

¿Cuántos electores están habilitados en Asunción?

En la capital están registrados 452.283 electores. De este total, 443.962 son electores nacionales y 8.321 son extranjeros

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Asunción fue además uno de los 19 distritos del país donde se implementó el voto en casa, destinado a personas con discapacidad severa, disfuncionalidad motora severa o problemas graves de salud que les impiden trasladarse hasta sus respectivos locales de votación.

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales de los concejales?

Los datos de la composición de la Junta Municipal son preliminares y corresponden al TREP. El resultado definitivo será establecido durante el cómputo oficial de los votos.

De acuerdo con el cronograma electoral, desde este lunes y hasta el 23 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realizará el cómputo oficial y posteriormente la proclamación de las candidaturas electas.

La Junta Municipal de Asunción está integrada por 24 miembros titulares y 24 suplentes, conforme a la categoría del municipio establecida en el artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal N.º 3955/2010.