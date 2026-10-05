Camilo Pérez reconoce la victoria de Sole Núñez y habla de “tremenda traición”

A la espera del arranque del juzgamiento de actas, el candidato cartista Camilo Pérez finalmente reconoció este lunes la victoria de Soledad Núñez en las elecciones municipales de Asunción, luego de que anoche evitara admitir el triunfo de la candidata de la alianza opositora.

“Hay que reconocer que Soledad ganó. Fue muy ajustada la victoria, pero ganó”, declaró a la 780 AM el candidato colorado, quien quedó en segundo lugar en los resultados preliminares del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Según el TREP, con el 99,92% de los votos procesados, Núñez obtuvo 133.325 votos (47,78%), mientras que Pérez alcanzó 128.301 sufragios (45,98%). La diferencia fue de 5.024 votos.

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Pérez dice que intentó comunicarse con Núñez

El candidato cartista aseguró que intentó comunicarse telefónicamente con Soledad Núñez para reconocer su victoria, pero que no obtuvo respuesta.

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Ante esa situación, decidió hacer público su reconocimiento a través de la prensa. Pérez señaló que la decisión fue tomada después de una reunión con su equipo político.

El reconocimiento se produjo un día después de que el candidato del Partido Colorado evitara admitir la derrota. Tras conocerse los resultados del TREP, Pérez había sostenido que la diferencia era estrecha y que aguardaría el juzgamiento de las actas electorales.

Pérez apunta a una supuesta “traición” de concejales colorados

Además de reconocer el triunfo de Núñez, Pérez cuestionó el desempeño de algunos concejales de su propio partido y habló de una supuesta traición.

“Lastimosamente, hubo una tremenda traición por parte de algunos concejales, pero es parte de la política”, afirmó.

El excandidato explicó que su argumento se basa en la diferencia entre los votos obtenidos por la candidatura a la Intendencia y los conseguidos por la lista colorada para la Junta Municipal.

Según Pérez, hubo más de 20.000 “votos cruzados”, es decir, electores que habrían votado por candidatos colorados para la Junta Municipal, pero no por él para la Intendencia.

“Tenemos perfectamente identificados” a los concejales

Consultado sobre si esa supuesta traición estaba relacionada con la falta de respaldo de la disidencia colorada durante la jornada electoral, Pérez respondió inicialmente que “no estuvo tan ahí el tema”.

Posteriormente, confirmó que su señalamiento estaba dirigido a concejales colorados.

“Tenemos perfectamente identificados (a los concejales) y es por eso que ayer tomé la decisión de llamarle a Sole”, afirmó.

Pérez no detalló públicamente en sus declaraciones los nombres de los concejales a los que atribuye esa conducta ni a qué movimientos internos pertenecen.

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Núñez asumirá con una Junta Municipal de mayoría colorada

La victoria de Soledad Núñez marca el regreso de la oposición a la Intendencia de Asunción después de siete años de administraciones coloradas. Los resultados preliminares del TREP confirmaron una ventaja de más de 5.000 votos sobre Pérez.

Sin embargo, la próxima intendenta deberá gobernar con una Junta Municipal de mayoría colorada, escenario que obligará a la nueva administración a negociar con los concejales para avanzar con sus proyectos.