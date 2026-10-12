La Primera Mañana
12 de octubre de 2026 a la - 08:55

AUDIO: A 10 años del secuestro de Félix Urbieta, familiares lamentan incertidumbre y falta de respuestas

Norma y Liliana Urbieta, hijas de Félix Urbieta, ganadero secuestrado en 2016 por el grupo criminal Ejército del Mariscal López (EML).
Norma y Liliana Urbieta, hijas de Félix Urbieta, ganadero secuestrado en 2016 por el grupo criminal Ejército del Mariscal López (EML).Aldo Rojas, Concepción
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