La Primera Mañana
12 de octubre de 2026 a la - 08:29

AUDIO: “Nosotros estamos conspirando contra nosotros mismos”, dice “Beto” Ovelar sobre internas en Honor Colorado

Hombre con traje claro gesticula mientras habla en un ambiente formal. Mano de otra persona visible a la izquierda.
Silvio "Beto" OvelarSILVIO ROJAS FALCON
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