La Primera Mañana
14 de octubre de 2026 - 08:06

AUDIO: Honor Colorado: disidencia negocia candidatura única, confirma Mauri Espínola

Mauricio Espínola de piel clara, con traje negro y corbata naranja, habla frente a micrófonos en un entorno interior neutro.
Mauricio Espínola, diputado ANR - FRABC TV
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