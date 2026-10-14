La Primera Mañana
14 de octubre de 2026 - 07:40

AUDIO: Meza atribuye quiebre irreversible en Honor Colorado a “mordedores profesionales y sin votos de la calle España”

Hugo Meza, con saco oscuro y camisa clara, responde a preguntas ante micrófonos. Varios periodistas lo observan atentamente.
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