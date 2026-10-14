La Primera Mañana
14 de octubre de 2026 - 08:06

AUDIO: No descartan acercamiento entre Abdismo y Cartismo para hacer frente al “oficialismo” de Alliana - Peña

Mauricio Espínola de piel clara, con traje negro y corbata naranja, habla frente a micrófonos en un entorno interior neutro.
Mauricio Espínola, diputado ANR - FRABC TV
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