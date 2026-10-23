Investigan presunto caso de feminicidio en Itá

Alrededor de las 22:00 de este jueves, las autoridades policiales fueron alertadas sobre un presunto feminicidio en una vivienda ubicada sobre una calle sin nombre, casi Tape Tuja de la compañía Jhugua Ñaro, en la ciudad de Itá. Una vecina acudió a la Comisaría 43 para avisar que su allegada había sido brutalmente atacada.

Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con la escena. María Agustina Gill Correa, de 63 años, yacía sin vida en el suelo con múltiples heridas de arma blanca.

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El comisario Abel López, jefe de la Comisaría 34 Central, confirmó los detalles del procedimiento. La víctima presentaba al menos tres cortes graves provocados por un cuchillo: uno en la zona del cuello, otro en el pecho al lado derecho y uno más en el abdomen.

En el mismo lugar, los agentes interceptaron al supuesto agresor, identificado como Luis Alberto Riquelme, de 60 años y de profesión pintor de obras, quien no registra antecedentes penales.

El hombre estaba tirado en el piso de una de las piezas, en un estado aparente de delirio, repitiendo frases en las que le pedía perdón a Dios por lo que había hecho.

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“Eran una pareja normal”

Los dos hijos de la pareja, ambos mayores de edad, aseguraron a los efectivos policiales que nunca antes presenciaron hechos de violencia entre sus padres y que no existían discusiones que anticiparan un desenlace de esta magnitud.

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Tampoco figuraban denuncias previas por violencia intrafamiliar en la comisaría de la zona. Según explicaron las fuentes del procedimiento, la pareja no convivía de forma continua en esa casa, sino que la víctima alternaba su estadía con otra propiedad familiar y se encontraba en el inmueble de Jhugua Ñaro desde el fin de semana pasado.

Los testimonios recogidos por la Policía señalan que la última comunicación con la víctima se dio cerca de las 20:30, cuando la mujer conversó por teléfono con su hija sin manifestar ninguna anomalía.

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Fue cerca de las 22:00 cuando uno de los hijos regresó a la vivienda y se topó de frente con la sangrienta escena. Respecto al estado del detenido, el reporte policial menciona que si bien no estaba bajo tratamiento médico formal, sus familiares manifestaron que desde hacía aproximadamente una semana mostraba comportamientos extraños y episodios donde aseguraba “ver cosas”.