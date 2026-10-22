En plena crisis en ANR, Yacyretá despide a funcionarios cercanos a Nicanor

“La actual administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) viene llevando adelante un proceso de racionalización de recursos, que incluye la reducción de su plantel de funcionarios, así como de los gastos administrativos y financieros, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la institución”.

Así refierió hoy una alta fuente de la EBY, a cargo del exdiputado colorado cartista Luis Benítez. La entidad, conforme a los datos, cesó a los siguientes funcionarios:

1- Oscar Ovelar. Se desempeñó como secretario general de la EBY en la gestión de Nicanor Duarte Frutos (2018-2023).

2- Viviana Solaeche. Prima de la exprimera Dama, Gloria Penayo Solaeche de Duarte, y exsecretaria privada de la esposa de Nicanor Duarte Frutos, durante su presidencia (2003-2008).

3- ⁠Fabiana Irala, cumplió funciones en el área financiera.

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4- ⁠Lujan Aranda, funcionaria administrativa.

5⁠- Marina Sawasky, funcionaria administrativa.

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No se encuentran sujetos a la Ley de la Función Pública, indican

La fuente aclaró que los trabajadores de Yacyretá no son funcionarios públicos ni se encuentran sujetos a la Ley de la Función Pública. “Sus relaciones laborales se rigen por el Código del Trabajo, que establece las condiciones de contratación, estabilidad y desvinculación del personal”, expresó.

“En ese marco, la Entidad puede adoptar las decisiones administrativas que correspondan, conforme a las disposiciones legales vigentes y respetando las indemnizaciones y demás derechos laborales aplicables”, acotó el informante.

Seguidamente, agregó: “Cabe destacar que, tomando como referencia la evolución de la plantilla de personal desde el año 2013, la actual administración está llevando adelante una reducción efectiva de la cantidad total de trabajadores de la institución, marcando una diferencia respecto de las administraciones anteriores. Estas medidas forman parte de una política de administración responsable y eficiente de los recursos de Yacyretá”.

Intentamos contactar con el expresidente Nicanor Duarte Frutos pero no respondió nuestros mensajes.

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Duras críticas de Nicanor a Peña y Alliana

En los últimos días, Duarte Frutos cuestionó con dureza al presidente Santiago Peña y al vicepresidente y futuro presidenciable del nuevo oficialismo colorado Pedro Alliana.

Entre otros puntos, Duarte Frutos identificó la resistencia de Peña y de Alliana a aceptar al ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, como compañero de fórmula presidencial como uno de los principales factores que precipitaron la crisis en el movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes.

El expresidente Duarte Drutos afirmó que el proyecto político del entorno presidencial siempre contempló una chapa integrada por Alliana y Marco Riquelme, actual ministro de Industria y Comercio y nieto del exsenador y empresario Blas N. Riquelme. “Se actuó de manera encubierta, hipócrita, no sincera con el presidente Cartes”, aseveró Duarte Frutos.

El exmandatario también cuestionó la reacción de Alliana ante el anuncio de Cartes sobre Baruja, al considerar que el comunicado del vicepresidente tuvo un tono “violento”.

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También, Duarte Frutos cuestionó duramente el momento económico que vive el país luego de que se hicieran públicos los informes del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre varios bancos de plaza. Denunció que existe un “conflicto de intereses” en la designación de autoridades financieras.

Criticó duramente a Santiago Peña por no reemplazar a Carlos Carvallo Spalding de la presidencia del Banco Central del Paraguay al ser ex gerente de Ueno Bank, entidad de la que el propio Peña tuvo vínculos. “Yo no puedo ser presidente de la República y mantener en el Banco Central a alguien que fue presidente de un banco en donde yo tengo acciones o tenía acciones y todos mis amigos que están ahí son mis socios”, insistió el expresidente.