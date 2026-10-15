La Primera Mañana
15 de octubre de 2026 - 07:08

AUDIO: Reunión Cartes - Abdo fue para “romper el hielo” y establecer agenda de trabajo, según “Beto” Melgarejo

Cartes, con saco oscuro y camisa blanca, y Abdo Benítez, en camisa clara y jeans, se saludan sonriendo en un ambiente interior.
Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez se estrechan la mano y se miran a los ojos.
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