La Primera Mañana
26 de octubre de 2026 - 09:16

AUDIO: Denuncian que senadora Zenaida Delgado cobra bonificaciones de sus funcionarios y exige pagos por cargos

Zenaida Delgado, senadora cartista.
Zenaida Delgado, senadora cartista.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.