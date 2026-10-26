La Primera Mañana
26 de octubre de 2026 - 08:36

AUDIO: Fuga en Emboscada: otro caso más de complicidad de funcionarios, lamenta viceministro

Persona de pie sobre superficie elevada con ropa de colores diversos en un entorno carcelario de alta seguridad.
Así fue la fuga de Ever Alejandro Ozuna López, alías Tanchí junto a su compañero de celda, el narcotraficante Robert Arsenio Merlo Villalba.
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