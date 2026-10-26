La Primera Mañana
26 de octubre de 2026 - 07:48

AUDIO: Senado: ‘Bachi’ dice que pedirá sumario tras denuncia contra Zenaida Delgado por supuestos cobros a funcionarios

El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.
El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.Senado Gentileza
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