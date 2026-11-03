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La Primera Mañana
03 de noviembre de 2026 - 09:20

AUDIO: Manuel Ferreira: “Hay plata para pagarle a todos los que tienen menos de G. 228 millones en sus cuentas”

El economista Manuel Ferreira, en el Foro de Energía Eléctrica.
El economista Manuel Ferreira. Foto: archivo.Gentileza
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