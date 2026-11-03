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La Primera Mañana
03 de noviembre de 2026 - 09:21

AUDIO: Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora

Liana Caballero Krause en traje oscuro habla en mesa con cinco hombres, todos atentos, en un ambiente formal con bandera de Paraguay.
Aldo Rodríguez,Miguel Angel Mora, Liana Caballero, Carlos Carvallo, Holger Aníbal Insfrán y Marco Aurelio González hablan sobre el procedimiento de resolución de Ueno Bank durante conferencia en el BCP.Guillermo Neo
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