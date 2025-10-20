Momento Justo

AUDIO. Identifican a víctima fatal y agregan que hubo un herido durante el ataque de sicarios

La víctima fatal del ataque de sicarios ocurrido en el estacionamiento de un conocido centro comercial de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fue identificada como Jonhatan Medeiro da Fonseca, brasileño de 36 años, quien era pasajero de una camioneta cuyo conductor resultó herido durante la balacera.

20 de octubre de 2025 - 21:19
Atentado contra Johathan Medeiro da Fonseca en Pedro Juan Caballero 20-10-2025
Atentado contra Johathan Medeiro da Fonseca en Pedro Juan Caballero 20-10-2025Gentileza