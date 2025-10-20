Momento Justo

AUDIO. Luego de protestas, cartera de Justicia atiende reclamos

El ministro de Justicia; Rodrigo Nicora comentó que luego de atender los reclamos de los familiares de las internas del COMPLE, realizaron refacciones para garantizar la correcta provisión de agua y mejorar la provisión de alimentos.

20 de octubre de 2025 - 21:16
