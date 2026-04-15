Lanzan libro sobre el gobierno de Abdo, la pandemia, el acta secreta de Itapú y el EPP

El libro “Historia Política del paraguay 2018-2025 Tomo VII” del escritor Adriano Abad López Benítez, será lanzado este viernes a las 21:00 en un evento digital en la red social Tik Tok del autor. El material estará disponible en las principales librerías.

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El autor señaló que esta obra abarca en gran parte el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023) y destacó el impacto de la pandemia del Covid.

“El gobierno de Mario Abdo no estaba preparado en ese momento para poder solucionar los problemas de la epidemia. Entonces lo que en este libro consta de que hubo déficit en cuanto al endeudamiento del Estado paraguayo y haciendo créditos, préstamos”, señaló.

“Otro caso que me llamó la atención fue la cuestión energética con el Brasil. Se habla por ejemplo de un acuerdo de Acta secreta que había firmado el 24 de mayo del 2019, en el cual se habla de un préstamo de 459 millones de dólares para la salud”, agregó.

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Igualmente el autor destacó que en dicho gobierno prácticamente se exterminó al autodenominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP).