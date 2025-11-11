Momento Justo
11 de noviembre de 2025 - 21:06

AUDIO. Interceptan y capturan avión con matrícula boliviana en Concepción

Cynthia Orue la unica mujer piloto del avion A29 Super Tucano de la Fuerza Aereea Paraguaya. Foto Redes Sociales. 7 de agosto de 2025 para Revista Dominical.
Cynthia Orue la unica mujer piloto del avion A29 Super Tucano de la Fuerza Aereea Paraguaya. Foto Redes Sociales. 7 de agosto de 2025 para Revista Dominical.MARTA ESCURRA

En el marco de la operación Escudo Guaraní este martes se logró interceptar un avión con matrícula boliviana. La aeronave realizó un aterrizaje de emergencia y los ocupantes lograron huir. El avión aparentemente no llevaba estupefacientes. Ocurrió supuestamente en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción.