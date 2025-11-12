AUDIO. Desconocidos asaltan local comercial en Capiibary y se alzan con una millonaria suma de dinero.

Momento Justo
Local de venta de celulares asaltado en Capiibary por dos delincuentes a mano armada
Dos desconocidos asaltaron a mano armada un comercio dedicado a la venta de celulares y otros productos en Capiibary. Se llevaron una importante suma de dinero que estaba guardada en una de las cajas del local comercial. Tras cometer el hecho, se dieron a la fuga en una motocicleta que utilizaron para alejarse del negocio.