Video: Policía detiene a presunto microtraficante tras allanamiento en Asunción

Tras un mes de trabajo de inteligencia, uniformados del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, junto a la Fiscalía, capturaron ayer a un presunto microtraficante en Asunción.

Se trata de César Daniel Amarilla De Rosas (31), quien hasta el momento no registraba antecedentes, aunque ahora es el sospechoso de comercializar marihuana tipo “génesis”, una variación de la droga con un porcentaje de THC en torno a 30 y 50%.

Según el comisario Víctor Acosta, la marihuana “tradicional” tiene un porcentaje de 2 a 3% de THC, que es el principal constituyente psicoactivo del cannabis.

Droga incautada

Durante el procedimiento en una vivienda del barrio San Vicente de la capital, los intervinientes incautaron casi 9 kilos de la droga, un monto que equivaldría a 10.000 dosis y su valor en el mercado rondaría los G. 200.000 por cada 10 gramos. Entre otros elementos incautados se encuentran celulares, tarjetas de crédito y una camioneta de la marca Toyota, modelo Prado, que según la Policía, el detenido habría utilizado para comercializar las sustancias.

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