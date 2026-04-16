Gobierno anunciaría mañana el “50% de la solución” a las deudas del Estado

Para mañana a las 08:00 se espera una conferencia en Mburuvicha Róga por parte del Gobierno junto a representantes del sector privado por las deudas del Estado con las vialeras, según anunció el Jefe de Gabinete Civil de la presidencia, Javier Giménez.

El funcionario adelantó que se presentaría el “50% de la solución a este problema”, aunque en el caso de las deudas con las farmacéuticas, recién se tendrían novedades la semana que viene.

“No me preocupa tanto la deuda ni el plan de pago con las vialeras o construcción. Se van a resolver las cosas; salud es una deuda un poco más preocupante”, sostuvo.

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