Funcionarios y ciudadanos protestan contra fallo que amenaza a Clyfsa

Trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza S.A. (Clyfsa) y pobladores se movilizaron en la plaza de Los Héroes de Villarrica para exigir que se anule la sentencia que podría llevar a la quiebra a la empresa distribuidora de energía, en medio de un prolongado conflicto con la ANDE.

La movilización reunió a trabajadores de la firma, familiares y usuarios del servicio eléctrico, quienes expresaron su preocupación por el futuro de la compañía y el impacto que tendría su eventual desaparición en la economía local.

Durante la protesta, los participantes reclamaron además que cesen los intentos de que la empresa privada sea absorbida por el Estado, en medio del conflicto que mantiene con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Uno de los principales puntos de conflicto es la sentencia que obliga a Clyfsa a pagar una millonaria deuda por diferencias tarifarias acumuladas desde el año 2017. A este escenario se suma la implementación del pliego tarifario N° 21, que recategorizó a la empresa como usuaria industrial en lugar de distribuidora, lo que incrementó significativamente sus costos operativos.

Lea más: Empleados de Clyfsa se movilizan y piden respaldo ante conflicto con la ANDE

Según los representantes de la firma, esta combinación de factores haría financieramente inviable la continuidad de la empresa, llevándola a una quiebra técnica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En paralelo, los manifestantes expresaron su sospecha de que el conflicto jurídico podría formar parte de un intento de estatización del servicio eléctrico en Villarrica, situación que fue advertida por directivos de la firma tiempo atrás.

Esta preocupación surge tras la aparición de un anteproyecto de ley de transición y modernización del servicio eléctrico, que plantea cambios estructurales en el modelo actual. El documento propone la caducidad de la ley que otorga la concesión a Clyfsa en un plazo improrrogable de 10 años, a cambio de la extinción total de las deudas y multas acumuladas (hasta G. 160.000 millones sumando capital e intereses devengados).

Lea más: ANDE Vs. Clyfsa: Proponen ley de transición para evitar quiebra y canjear deuda por infraestructura

No obstante, establece como condición que, una vez cumplido ese periodo, toda la infraestructura eléctrica de la empresa pase a manos del Estado o de la Municipalidad de Villarrica.

En ese contexto, el presidente de Clyfsa, el ingeniero Luis María Ocampos, valoró el respaldo ciudadano durante la manifestación. “El apoyo de la ciudadanía nos emociona y nos fortalece en este reclamo, porque creemos que estamos defendiendo un derecho legítimo”, expresó.

Ocampos sostuvo que la empresa cuenta con respaldo jurídico suficiente para sostener su posición en el conflicto. Asimismo, rechazó la recategorización impuesta por la ANDE, señalando que históricamente Clyfsa ha operado como distribuidora de energía eléctrica.

Lea más: Clyfsa apela millonario fallo y lleva a la Corte Suprema disputa con la ANDE

Indicó que la firma cuenta con más de 18.000 usuarios en Villarrica y advirtió que la aplicación del pliego tarifario N° 21 fue “mal elaborada” y diseñada de tal manera que haría inviable la operación de la empresa. Según afirmó, la empresa ya había alertado a autoridades nacionales sobre los efectos de dicha medida, sin obtener respuestas favorables.

El titular de Clyfsa insistió en que no permitirán un esquema que derive en la desaparición de la empresa y la pérdida de su rol como distribuidora.

Actualmente, el caso se encuentra en estudio ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que la firma apelara el fallo en segunda instancia.