14 de noviembre de 2025 - 21:02

AUDIO. Ordenan captura del exministro de la CSJ Miguel Bajac, condenado por coima

OSCAR MIGUEL BAJAC . RAFAEL RAMIREZ DOLDAN 31-07-2023 JUDICIALES ARCENIO ACUÑA
La jueza de Ejecución Penal Sandra Kirchhofer ordenó la captura nacional del exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Ramón Bajac Albertini. El mismo fue condenado a 3 años por un pedido de coima de US$ 50.000, a cambio de su voto en una resolución. Así, una vez detenido deberá cumplir su pena en la Unidad Penitenciaria Industrial “Esperanza”.