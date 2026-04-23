Ramón Sosa lidera el triunfo de Palmeiras en la Copa de Brasil

En los primeros compases, tras una gran acción colectiva iniciada por Marlon Freitas, el paraguayo Ramón Sosa quedó mano a mano con el portero; sin embargo, cuando se disponía a eludirlo, recibió una zancadilla de David Santana que el juez Marcelo de Lima Henrique no dudó en señalar como penal. El propio Sosa tomó la responsabilidad: acomodó el esférico y con total frialdad definió al costado izquierdo, engañando por completo al guardameta Marcelo Pereira para el 1-0 parcial.

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Antes de ir al descanso, la fortuna también jugó a favor del equipo de Abel Ferreira. En tiempo de adición de la primera mitad, Felipe Ardeson capturó un rebote al borde del área y sacó un derechazo que se desvió en el zaguero Weverton, descolocando al portero y firmando el 2-0 que daba tranquilidad al local.

Apenas arrancó la etapa complementaria, el lateral Arthur Gabriel fue derribado dentro del área tras una incursión ofensiva, provocando la segunda pena máxima de la noche. Nuevamente, el hombre del departamento de Canindeyú asumió el reto y repitió la fórmula: ejecución precisa al palo izquierdo para sellar el 3-0 definitivo.

Palmeiras, que también contó con la presencia de Maurício Magalhães Prado, y la suplencia del capitán Gustavo Gómez, ahora viajará a la revancha con una ventaja de tres goles, ratificando su chapa de candidato y celebrando el gran momento de su figura paraguaya, que se ha vuelto indispensable en el esquema ofensivo del equipo paulista.

Con esta actuación consagratoria, Ramón Sosa alcanza una estadística importante en su paso por el fútbol brasileño. El atacante ya suma cinco tantos en lo que va de la temporada en 24 presentaciones, distribuyendo su cuota goleadora en todas las competencias: una anotación en el Campeonato Paulista, una en la Copa Libertadores, otra en el Brasileirão y su reciente doblete en la Copa de Brasil.

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El delantero surgido profesionalmente en River Plate del barrio Mburicaó, llegó a su noveno gol con la camiseta del Palmeiras, una cifra que lo coloca en el cuarto puesto de los paraguayos con más goles en la historia del club, superarando a compatriotas como William Mendieta (7 goles) y José Ortigoza (8 goles).