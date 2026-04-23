“No estamos obligados”: La respuesta del TSJE a las recomendaciones de la Unión Europea

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) marcó una postura firme tras recibir las recomendaciones de la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea (UE).

Aunque la UE advirtió sobre los riesgos del “dinero sucio” en las campañas y la necesidad de mayor transparencia, desde el TSJE recordaron que el país goza de autodeterminación y que las sugerencias no son de cumplimiento obligatorio.

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Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales, señaló que el TSJE analizará la viabilidad y oportunidad de cada punto planteado, pero subrayó que no existe un compromiso de acatamiento con la UE ni con ningún otro organismo internacional, como la OEA o Capel.

TJSE dice no a la censura, sí a la información

Para las autoridades del TSJE, es fundamental distinguir qué cambios están en sus manos y cuáles dependen de otros poderes del Estado. Ljubetic explicó que un alto porcentaje de las recomendaciones de la Unión Europea no son competencia directa de la Justicia Electoral.

Además indicó que, por una cuestión de orden institucional, las organizaciones deberían notificar formalmente sus hallazgos al TSJE antes de hacerlos públicos.

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Uno de los puntos que más debate generó en la misión europea fue la lucha contra la desinformación y los mensajes de odio. Al respecto, el TSJE se mostró reacio a tomar medidas que puedan rozar la censura.

Ljubetic sostuvo que la institución no es el órgano encargado de “atajar” opiniones ajenas ni de determinar si un mensaje daña la moral de alguien, ya que para ello existen las acciones judiciales ordinarias.

La propuesta del TSJE para enfrentar las noticias falsas no es restrictiva, sino educativa. Señala que impulsar campañas de información institucional. Explican lo que hace el organismo sin atacar ni censurar, y garantizar la libertad de expresión consagrada en la Constitución.

El reto del financiamiento político

Por su parte, Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político, coincidió en que están obligados a analizar las recomendaciones, pero no a acatarlas de forma ciega.

El enfoque principal será mitigar los efectos de la desinformación sin agredir las libertades individuales.

La preocupación de la Unión Europea sobre la financiación ilícita de campañas sigue sobre la mesa, un tema que el TSJE promete seguir monitoreando bajo sus propias reglas y procesos internos.